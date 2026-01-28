Выяснилось, какие последствия ждут концерн Chery из-за пожара на экс-заводе VW

Размер шрифта
Основным последствием пожара на бывшем заводе Volkswagen в Калуге для концерна Chery может стать не прямой ущерб, а срыв производственных планов. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«Для завода ключевой риск — не столько прямой ущерб от огня (если он действительно ограничился отдельными складами), сколько перерывы в поставках комплектующих, повреждение оборудования и необходимость дополнительных проверок систем пожарной безопасности», — сообщается в публикации журнала.

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что концерн Chery нацелен на долгосрочное производство, поэтому оперативно восстановить объемы в случае серьезного повреждения завода не удастся. Он отметил, что заменить модели бренда Tenet аналогами Chery также не представляется возможным, поскольку китайский концерн давно перешел к продвижению на российском рынке именно этого бренда. По словам Целикова, сложно оценить, насколько хватит запасов уже выпущенных автомобилей Tenet и наличия у дилеров, так как их производство началось недавно, но обычно подобных резервов хватает примерно на два месяца.

Ранее сильный пожар произошел на автомобильном заводе Volkswagen в Калуге попал на видео.
 
