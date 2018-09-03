Черчесов оценил поздравление с днем рождения от игроков сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от поздравления с днем рождения от футболистов национальной команды.
«Было необычно. Не ждал такого. Раз есть возможность шутить и креативить, то значит, что все хорошо, — команда живет своей жизнью», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России вышли на тренировку с накладными усами и в футболках с изображением Черчесова в скафандре.