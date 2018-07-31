Боец Шлеменко: в моем виде спорта нереально получить ЗМС

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением об актуальности званий «мастер спорта», «заслуженный мастер спорта» и «мастер спорта международного класса», передает Sport24.

«Естественно, это устаревшая история. Но любому спортсмену, и мне тоже, было важно. Когда я выполнил международника, то был счастлив. Но в моем виде спорта нереально получить заслуженного, поскольку это не олимпийский вид спорта.

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Многие спортсмены ради этого значка жертвуют всем. Но я бы не стал реформировать эту систему. Практически ни в одной стране такого нет, и это с хорошей стороны отличает наше государство», — заявил Шлеменко.

Футболисты сборной России были награждены за выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики со стороны представителей других видов спорта.

Ранее Дмитрий Губерниев и Екатерина Гамова нашли виновных в присвоении футболистам званий ЗМС.