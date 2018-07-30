Хоккеист Ковальчук одобрил присвоение званий ЗМС футболистам сборной России

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Хоккеист «Лос Анджелес Кингз» и сборной России Илья Ковальчук прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам национальной команды, передает НСН.

По словам олимпийского чемпиона, игроки футбольной сборной заслуженно были представлены к государственным наградам.

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«Если людям дали заслуженных мастеров спорта, значит, что они то заслужили. Я по себе знаю, какой это прессинг со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране. Они находились под огромный давлением, но подарили стране праздник и подарили надежду на будущее футбола. Поэтому ребята и тренера заслуженно получили эти звания», — сказал форвард.

Футболисты сборной России были награждены за выход в четвертьфинала чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики со стороны представителей других видов спорта.

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение о недовольстве присвоением футболистам званий ЗМС.