Хоккеист Ковальчук одобрил присвоение званий ЗМС футболистам сборной России
Хоккеист «Лос Анджелес Кингз» и сборной России Илья Ковальчук прокомментировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам национальной команды, передает НСН.
По словам олимпийского чемпиона, игроки футбольной сборной заслуженно были представлены к государственным наградам.
«Если людям дали заслуженных мастеров спорта, значит, что они то заслужили. Я по себе знаю, какой это прессинг со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране. Они находились под огромный давлением, но подарили стране праздник и подарили надежду на будущее футбола. Поэтому ребята и тренера заслуженно получили эти звания», — сказал форвард.
Футболисты сборной России были награждены за выход в четвертьфинала чемпионата мира — 2018, что вызвало шквал критики со стороны представителей других видов спорта.
Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение о недовольстве присвоением футболистам званий ЗМС.