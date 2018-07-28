Путин ответил на предложение Дзюбы сменить коньки на бутсы

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Президент России Владимир Путин заявил, что после успеха сборной страны на чемпионате мира 2018 года по футболу он пополнил число любителей данного вида спорта, сообщает ТАСС.

«По поводу смены коньков на бутсы. Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить», — сказал президент.

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«Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд — и футболом, конечно, тоже», — добавил Путин.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба предложил Путину увлечься футболом.