РФС признал успешным результат сборной России на ЧМ-2018

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Российский футбольный союз (РФС) положительно оценил результат национальной команды на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

Об этом член исполкома РФС Игорь Лебедев написал в своем официальном аккаунте в твиттере.

«Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на ЧМ-2018», — гласит сообщение.

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На домашнем мундиале, который прошел с 14 июня по 15 июля, россияне под руководством Станислава Черчесова впервые в истории смогли достигнуть четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что Черчесов сохранил пост главного тренера сборной России.