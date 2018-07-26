РФС признал успешным результат сборной России на ЧМ-2018
Российский футбольный союз (РФС) положительно оценил результат национальной команды на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
Об этом член исполкома РФС Игорь Лебедев написал в своем официальном аккаунте в твиттере.
«Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на ЧМ-2018», — гласит сообщение.
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На домашнем мундиале, который прошел с 14 июня по 15 июля, россияне под руководством Станислава Черчесова впервые в истории смогли достигнуть четвертьфинала турнира.
Ранее сообщалось, что Черчесов сохранил пост главного тренера сборной России.