ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес интернет-аудитории за всю историю

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Чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходил в России, вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю мундиаля. Об этом сообщает ТАСС.

Эта информация прозвучала в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

Пользователи на всех цифровых платформах ФИФА за время мирового первенства совершили более 7,5 млрд действий. Публикации в социальных сетях ФИФА вызвали более 580 млн взаимодействий пользователей, а число подписчиков в социальных сетях Международной федерации футбола превысило 128 млн человек.

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В организации назвали возможные причины роста интереса пользователей.

«Двумя основными источниками такого роста и усиления вовлеченности стали великолепные фото из 11 городов-организаторов, а также видео, которые собрали более 1,25 млрд просмотров на всех официальных цифровых платформах ФИФА, при этом у канала федерации в YouTube появилось более 4 млн новых подписчиков», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее стало известно число посетителей Фестиваля болельщиков в России.