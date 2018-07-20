Глава Татарстана: в Казани во время ЧМ-2018 было продано пива на 89 млн рублей
Глава республики Татарстан Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах во время игр чемпионата России по футболу, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Калининграда.
Минниханов заявил, что во время чемпионата мира в Казани было продано пива на 89 млн рублей.
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«Я забочусь о наших братьях православных», — подытожил президент Татарстана.
Путин не исключил, что продажа напитка будет осуществлена на матчах Российской премьер-лиги.
«Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», — пошутил Путин.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее Путин призвал актуализировать правила визового режима страны.