Глава Татарстана: в Казани во время ЧМ-2018 было продано пива на 89 млн рублей

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Глава республики Татарстан Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах во время игр чемпионата России по футболу, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Калининграда.

Минниханов заявил, что во время чемпионата мира в Казани было продано пива на 89 млн рублей.

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«Я забочусь о наших братьях православных», — подытожил президент Татарстана.

Путин не исключил, что продажа напитка будет осуществлена на матчах Российской премьер-лиги.

«Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», — пошутил Путин.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Путин призвал актуализировать правила визового режима страны.