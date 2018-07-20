Легенда «Манчестер Юнайтед» оценил красоту Москвы

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Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании по футболу Петер Шмейхель поделился мнением об изменениях Москвы, передает газета «Известия».

«Впервые я посетил вашу страну в 1985 году со сборной Дании, и тогда это был еще Советский Союз. Мне было тяжело оценить красоту вашей страны, так как я был действующим игроком, и график не позволял что-либо увидеть.

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После этого я посещал вашу страну еще несколько раз, и мне удалось узнать ее получше. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Россия невероятно преобразилась. Москву действительно тяжело узнать — она очень красива!» — заявил вратарь.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе и в Москве.

Ранее Шмейхель высоко оценил организацию ЧМ-2018.