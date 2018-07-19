Адвокат обжаловал арест Pussy Riot за акцию на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/781/11853781/upload-SIZOV_6336-pic905-895x505-46528.jpg">

Адвокат Николай Васильев обжаловал арест участниц группы Pussy Riot — Ольги Пахтусовой, Ольги Карачевой, Вероники Никульшиной и лидера арт-группы «Война» Петра Верзилова, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в России между сборными Хорватии и Франции, сообщает ТАСС.

«Я подал апелляционные жалобы на решения Хамовнического суда Москвы», — сказал Васильев.

Реклама

Хамовнический суд отправил под административный арест на 15 суток всех участников акции.

Ранее выбежавший на поле активист Pussy Riot отвечал на допросе словами Владимира Путина.