Адвокат обжаловал арест Pussy Riot за акцию на ЧМ-2018
Адвокат Николай Васильев обжаловал арест участниц группы Pussy Riot — Ольги Пахтусовой, Ольги Карачевой, Вероники Никульшиной и лидера арт-группы «Война» Петра Верзилова, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в России между сборными Хорватии и Франции, сообщает ТАСС.
«Я подал апелляционные жалобы на решения Хамовнического суда Москвы», — сказал Васильев.
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Хамовнический суд отправил под административный арест на 15 суток всех участников акции.
Ранее выбежавший на поле активист Pussy Riot отвечал на допросе словами Владимира Путина.