Избитый экс-игроком сборной России журналист подал заявление в полицию

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Спортивный журналист Игорь Рабинер рассказал о том, что подал заявление в полицию на экс-тренера тульского «Арсенала» и бывшего игрока сборной России по футболу Сергея Кирьякова.

«Пошел в отделение полиции, взял справку в травмпункте о телесных повреждениях. Заявление об уголовном деле уже подано и принято.

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Пошел на этот шаг после серьезных раздумий. Не хотел тратить время на неадекватного человека. Не рассчитываю на существенный выхлоп, но решил, что обязан это сделать не для себя, а для профессии. Если я не дам ход этому делу, то люди, подобные Кирьякову, решат, что за мнение можно бить в лицо», — сказал Рабинер на специальной пресс-конференции.

Ранее Кирьяков, который ударил Рабинера, в интервью «Газете.Ru» прокомментировал инцидент с журналистом.