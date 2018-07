Россияне не попали в символическую сборную ЧМ-2018 по версии СМИ

Спортивный канал ЕSPN составил символическую сборную чемпионата мира — 2018, в которую не прошел ни один россиянин, сообщает Sport24.

По мнению американцев, состав должен выглядеть следующим образом:

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

Защита: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандес, Рафаэль Варан (оба — Франция).

Полузащита: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).

Нападение: Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба — Бельгия).

Ранее ESPN составила «сборную прорывов», — команду футболистов, удививших своей игрой на ЧМ-2018. В нее попали два россиянина — полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба.

ESPN FC's 2018 World Cup Best XI.



What are your thoughts? pic.twitter.com/jLYGjjbyup