Легендарный шахматист Карпов оценил ЧМ-2018
Легендарный шахматист Анатолий Карпов оценил уровень проведения чемпионата мира по футболу в России, передает газета «Известия».
«Думаю, у лидеров многих стран по итогам чемпионата мира открылись глаза. Наверное, иностранные политические деятели стали понимать, что представляет из себя современная Россия и как с ней взаимодействовать. Считаю правильным шагом приезд президентов Франции и Хорватии на финал мундиаля. Лидеры государств должны быть рядом со своими командами во время пиковых моментов», — заявил Карпов.
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Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.