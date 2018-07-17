Лидера сборной Франции засмущали издевательской песней про Месси

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Игроки и главный тренер сборной Франции по футболу посвятили песню полузащитнику команды Н'голо Канте, сообщает «Советский спорт».

Во время празднования победы на чемпионате мира — 2018 в автобусе и на встрече с болельщиками из уст футболистов «трехцветных» звучала песня, в которой был следующий текст: «Он маленький, он хороший, он остановил Лионеля Месси».

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Таким образом напарники Канте поблагодарили его за успешную игру на мундиале. Сам француз в это время смущенно улыбался.

Ранее сообщалось, что Канте играл в финале ЧМ-2018 с больным желудком.