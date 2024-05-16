В Японии раскрыли, почему отношения с РФ стали для Китая козырем

Укрепление отношений с Россией стало для Китая козырем в вопросе сдерживания со стороны американских властей. Об этом пишет японская газета Nikkei.

»Си Цзиньпин может использовать хорошие отношения с Россией как козырь, который затруднит Соединенным Штатам сотрудничество с Европой в вопросе сдерживания Китая», — отмечают аналитики издания.

В публикации подчеркнули, что построение тесных отношений с РФ увеличит переговорную мощь КНР против Вашингтона. Авторы статьи напомнили, что Россия сейчас активно сотрудничает с Китаем в экономическом плане на фоне разногласий со странами Запада из-за ситуации вокруг Украины.

В материале обратили внимание, что с точки зрения Пекина сейчас хороший период для того, чтобы направить как можно больше сил против США в тот момент, когда они сосредоточатся на внутренней политике в преддверии президентских выборов в ноябре.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией.

Ранее Путин заявил о массовом интересе китайцев к путешествиям по РФ.