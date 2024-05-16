Министр обороны Британии обеспокоился наступлением ВС РФ под Харьковом

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс предостерег от отказа дальнейшей поддержки Украины на фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области. Его слова приводит Sky News.

«Я очень надеюсь, что это тот тревожный сигнал, который мы пытались послать и который теперь услышан», — сказал Шэппс.

По его словам, в событиях на Украине нельзя «позволить себе быть невнимательным или отвлекаться на другой конфликт, а затем ожидать, что на местах ничего не изменится».

«И я думаю, что это большой урок из того, что происходит в Харькове», — подчеркнул глава военного ведомства Британии.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

Ранее Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по Крыму.