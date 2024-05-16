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Звезда «Жизни матрешки» присоединилась к касту «Фантастической четверки»

Актриса Наташа Лионне из «Жизни матрешки» сыграет в «Фантастической четверке»

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Tommaso Boddi/Variety via Getty Images

Актриса Наташа Лионне, известная по сериалам «Жизни матрешки» и «Покерфейс», сыграет в предстоящей перезагрузке «Фантастической четверки». Об этом сообщает Variety.

При этом неизвестно, какая роль досталась звезде во вселенной MSU. Актриса появится на экране вместе с Педро Паскалем (Мистер Фантастик), Ванессой Кирби (Невидимая леди), Джозефом Куинном (Человек-факел) и Эбоном Мосс-Бакраком (Существо). Известно, что в актерский состав также вошли: Джон Малкович, Пол Уолтер Хаузер, Джулия Гарнер.

Премьера «Фантастической четверки» запланирована на 25 июля 2025 года, съемки планируют начать летом 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус» и «ВандаВижен»).

В конце марта актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские франшизы. По ее мнению, именно скромные бюджеты на пользу искусству, потому что настоящие художники должны рисковать.

Против супергеройских фильмов в разное время высказывались режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола, актер Пол Дано и актриса Дженнифер Энистон.

Ранее звезда «Дьявол носит Prada» вспомнила, как снялась в опасной интимной сцене.

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