Стало известно, кому США будут выдавать лицензии на добычу нефти в Венесуэле

При выдаче лицензий на работу в Венесуэле США отдадут приоритет инвесторам с существующими нефтяными активами в стране, а не новичкам на этом рынке. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

Такой подход призван стимулировать компании с проектами, заморозившимися из-за американских санкций, вроде Eni и Repsol, к расширению операций, возврату долгов и наращиванию поставок нефти на мировой рынок. Однако он лишит Каракас возможности привлекать новых партнеров для государственной компании PDVSA и дополнительных нефтедолларов, отмечает издание.

«Некоторые старожилы вроде Chevron и Maurel & Prom уже имеют разрешения на разработку месторождений в Венесуэле. Минфин обещал индивидуальные лицензии после отказа продлевать общее разрешение из-за невыполнения Каракасом обязательств по выборам», — рассказал источник.

Власти страны критикуют санкционный режим Вашингтона.

«Это позор для XXI века — стремление поработить страны через экономические санкции, лишив их миллиардов долларов ВВП», — заявила вице-президент страны Дельси Родригес.

Возможно, Мадуро будет добиваться от США конкретных лицензий для нефтегазовой отрасли, если сочтет их важными для привлечения инвестиций, отметило издание.

До этого Китай замедлил закупки нефти из Венесуэлы после снятия санкций.

Ранее мировая добыча нефти резко упала.