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Ученые узнали, как саблезубые кошки обзавелись огромными клыками

CurBio: пластичный череп кошачьих позволил им отрастить длинные верхние клыки

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Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых под руководством специалистов из Льежского университета в Бельгии изучила эволюцию саблезубых тигров и других кошек, в результате которой они обрели свою характерную особенность — огромные верхние клыки. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда с помощью 3D-сканера проанализировала 99 челюстей и 91 череп разных видов кошачьих, относящихся к разным эпохам и обитавших в различных частях света.

Исследование показало, что в прошлом существовал единый эволюционный механизм, связывающий современных кошек с их вымершими саблезубыми собратьями. Пластичный череп семейства кошачьих способствовал появлению удлиненных верхних клыков. Кроме того, свою роль сыграло морфологическое разнообразие кошачьих, благодаря которому возникло много различных видов этих животных.

Научная работа также выявила упадок саблезубых форм наряду с более широкими тенденциями развития кошачьих хищников на протяжении их эволюционной истории.

Несмотря на относительно недавнее вымирание саблезубых кошек, случившееся несколько тысяч лет назад, численность кошачьих на самом деле снижалась с эпохи миоцена (между 23 и 5 млн лет назад).

Саблезубые виды быстро занимали специализированные ниши в экосистемах, что делало их уязвимыми к вымиранию, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, какие звуки издавали саблезубые кошки.

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