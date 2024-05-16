Агент объяснил, почему надо сократить стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой

Футбольный агент Роман Орещук высказался за отмену стыковых матчей между командами Российской премьер-лиги и Первой лиги.

«В идеале, наверное, стыки надо убрать. Сейчас в последнее время внизу таблицы РПЛ сильная борьба за выживание. Да и команды посильнее тех, которые находятся в Первой лиге с третьего по пятое место. Этим командам тяжело давать бой клубам премьер-лиги. Большая часть команд не дотягивает по многим критериям до клубов РПЛ. «Химки», «Динамо» Махачкала со своими стадионами, болельщиками, они достойны повышения», — цитирует Орещука Legalbet.

При этом агент отметил, что, несмотря на «футбольность» Тулы, «Арсенал» по инфраструктуре не готов к выходу в РПЛ и к тому же имеет долги. По мнению специалиста, максимум можно оставить стыки между четырнадцатой командой РПЛ и третьей командой Первой лиги, но точно не два.

Возможность изменения количества участников стыковых матчей будет обсуждаться клубами РПЛ на общем собрании после сезона. В данный момент в зоне прямого выхода в Премьер-лигу в Первом дивизионе идут «Химки» и махачкалинское «Динамо», а за попадание в стыки борются «Акрон» из Жигулевска, тульский «Арсенал» и московская «Родина». Столичная команда уже играла в стыках по итогам прошлого сезона и по сумме двух встреч уступила нижегородскому «Пари НН» — 0:3, 2:0.

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