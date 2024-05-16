Стало известно, где продолжит карьеру и.о. главного тренера «Спартака» Слишкович

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович останется работать в новом тренерском штабе клуба. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Боснийский специалист принял решение продолжить работу в команде, несмотря на то, что в новом сезоне столичный клуб возглавит экс-наставник «Ференцвароша» Деян Станкович, который приступит к выполнению своих обязанностей с июня 2024 года.

На этой неделе «Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

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