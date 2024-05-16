В Калининграде три человека подделывали для мигрантов документы о владении русским языком

В Калининграде троих человек подозревают в организации канала незаконной миграции. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, подозреваемые выдавали иностранцам документы, подтверждающие их знания истории, основ законодательства РФ и русского языка. При этом фактически таких знаний у граждан не было. Документы в последствии предоставлялись в МВД.

«Указанные преступные действия способствовали оформлению разрешительных документов на право пребывания на территории региона не менее 100 иностранных граждан», – сообщается в публикации.

В результате задержали троих человек, в их отношении возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми оказались гендиректор местной фирмы, работница Центра языкового тестирования высшего образовательного учреждения, а также гражданин Республики Узбекистан. Правоохранители уже провели обыски, в рамках мероприятий у фигурантов изъяли документацию.

Гражданам уже предъявили обвинение. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее россияне взломали аккаунты на «Госуслугах» и легализовали более семи тысяч иностранцев.