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Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили Украину

Песков: Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи обсудили международные проблемы и украинский кризис. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Все вечернее общение заняло около четырех часов. Обсудили международные дела и Украину», — рассказал Песков.

Отмечается, что по окончании программы в Пекине Путин направится в Харбин.

До этого Путин заявил, что Россия и Китай продолжат действовать совместно для успешного развития, поскольку только так обе страны смогут преодолеть любые препятствия.

В ходе продолжающегося визита в Китай Путин вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем – братья навек», чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой.

До этого российский лидер признался, что чувствует себя в Китае как дома. Также Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа, «исключительно насыщенными и содержательными».

Ранее Путин оценил переговоры с Си Цзиньпином.

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