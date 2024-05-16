Активы двух дальневосточных рыбопромышленников перешли в собственность РФ

Имущественные и денежные средства дальневосточных рыбоперерабатывающих компаний «Реал Девелопмент» и «Мерлион» перешли в собственность России по решению Арбитражного суда Приморского края. Об этом свидетельствуют актуальные данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет РИА Новости.

Согласно информации агентства, по иску Генеральной прокуратуры суд взыскал 17,4 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, среди которых фигурирует и так называемый «крабовый король», специализирующийся на рыбе предприниматель Дмитрий Дремлюга.

Суд признал не имеющими законной силы соглашения между Федеральным агентством по рыболовству и фирмами-ответчиками, закрепляющими доли квот на ловлю краба. Защита ответчика намерена обжаловать решение суда.

Помимо того, Генпрокуратура потребовала в счет частичной компенсации ущерба наложить взыскание на доли ответчиков в компаниях, чья общая стоимость превышает 1,5 млн руб.

В апреле восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний, которые связывают с так называемыми «крабовым королями» Дремлюгой, Олегом Каном и Дмитрием Пашовым, по решению Арбитражного суда Приморского края передали в собственность Росимущества.

Ранее журналисты провели расследование рыбного промысла в Северном бассейне.