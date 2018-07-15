Сборная Франции вышла вперед в матче с Хорватией в финале ЧМ-2018

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Сборная Франции по футболу вышла вперед в финальном матче чемпионата мира — 2018 против Хорватии, сообщает «Советский спорт».

На 19-й минуте встречи нападающий «трехцветных» Антуан Гризманн выполнял подачу в штрафную площадь хорватов, а форвард «шашечных» Марио Манджукич неудачно сыграл головой и срезал мяч в свои ворота.

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Счет в игре стал 1:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее Жозе Моуринью назвал способ противодействия Килиану Мбаппе.