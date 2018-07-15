Двукратный чемпион мира оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

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Двукратный чемпион мира в составе Бразилии Кафу оценил выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу, передает газета «Известия».

«C 1994 года футбол в России значительно изменился. Успех на чемпионате Европы в 2008 году сменился истинным прорывом в 2018-м. Никто не ожидал такой прыти от россиян. Тем более никто не мог представить их победу над сборной Испании», — заявил Кафу.

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Россия уступил Хорватии в четвертьфинальном матче турнира.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

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