Двукратный чемпион мира оценил выступление сборной России на ЧМ-2018
Двукратный чемпион мира в составе Бразилии Кафу оценил выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу, передает газета «Известия».
«C 1994 года футбол в России значительно изменился. Успех на чемпионате Европы в 2008 году сменился истинным прорывом в 2018-м. Никто не ожидал такой прыти от россиян. Тем более никто не мог представить их победу над сборной Испании», — заявил Кафу.
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