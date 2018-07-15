Глава хорватского футбола поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018

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Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира по футболу в России между командами Хорватии и Франции, передает RT.

«В 1998 году мы думали, что мы больше никогда не повторим этот результат. Но нужно мечтать, и тогда мечта сбудется. Вся Хорватия и все наши сообщества от Калифорнии до Австралии в восторге. Мы можем быть уставшими, можем иметь травмы, но взгляните, как мы играли с Англией. Завтра мы будем наслаждаться финалом», — заявил Шукер.

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Игра между хорватами и французами состоится 15 июля на стадионе «Лужники».

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