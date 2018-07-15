Глава оргкомитета ЧМ-2022: Россия великолепно провела ЧМ-2018
Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади поделился мнением о мировом первенстве в России, передает RT.
«Россия великолепно провела чемпионат мира. Она показала пример того, как можно полностью перевернуть представление о себе у людей из других стран. Россия преуспела в этом, и Катар хочет повторить ее путь. Мы хотим построить свой чемпионат мира на успехе России и провести турнир еще более успешно», — сказал аль-Тавади.
Реклама
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее президент ФИФА пообещал выучить русский язык после ЧМ-2018.