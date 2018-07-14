Два травмированных футболиста сборной Франции посетят финал ЧМ-2018 в составе делегации Макрона

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Футболисты сборной Франции Димитри Пайет и Лоран Косельни посетят финал чемпионата мира по футболу в России в составе делегации президента республики Эмманюэля Макрона, сообщает ТАСС.

По информации газеты «Паризьен», Макрон прибудет в Москву вместе со своей супругой.

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Пайет и Косельни не смогли принять участие в мундиале из-за травм.

Также «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси советовал тренеру сборной Аргентины не выпускать определенных игроков.