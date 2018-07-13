Гризманн: мы знаем, как сыграть против Модрича и Ракитича

<img src="//img.gazeta.ru/files3/907/11820907/RIAN_5560682.HR-pic905-895x505-81387.jpg">

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что сборная Франции знает как остановить полузащитников сборной Хорватии Луку Модрича и Ивана Ракитича, передает ТАСС.

«Модрич и Ракитич - игроки очень высокого уровня, лидеры команды. Но, думаю, Дидье Дешам приготовил кое-что, чтобы их остановить. Но вообще мы не любим говорить о соперниках, мы уверены в своих силах», — сказал Гризманн.

Реклама

Также он подчеркнул, что команда продолжит играть от обороны.

«Защита — это наша база, и на нее мы должны делать ставку. А впереди у нас есть взрывной Килиан Мбаппе, есть Оливье Жиру, иногда у меня получается что-то сумасшедшее», — добавил футболист.

Франция сыграет против Хорватии 15 июля на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее французский полузащитник поделился мнением о финале ЧМ-2018.