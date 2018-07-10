Власти Египта нацелены подать заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/69/11815069/RIAN_5557564.HR-pic905-895x505-46961.jpg">

Власти Египта намерены подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает ТАСС.

«Мы ориентируемся на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году», — цитирует газета Al-Ahram египетского министра по делам молодежи и спорта Ашрафа Субхи.

Реклама

Отмечается, что заявку также подаст Марокко и южноамериканские страны Аргентина, Уругвай и Парагвай, договорившиеся о совместной заявке.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Англии ведет переговоры с коллегами из Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии о совместной заявке на проведение чемпионата мира — 2030.