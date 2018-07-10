Россияне назвали фаворита ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/631/11829631/RIAN_5582374.HR-pic905-895x505-97370.jpg">

Россияне назвали фаворита чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 21% фанатов проголосовали за Францию. В триумф сборной Англии на мундиале верят 18% болельщиков. За Хорватию проголосовали 17% респондентов, а за Бельгию — 14%.

Реклама

Франция сыграет с Бельгией 10 июля в Санкт-Петербурге, а Англия встретится с Хорватией 11 июля в Москве.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, за кого будет болеть в оставшихся матчах ЧМ-2018.