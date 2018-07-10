Бывший премьер Украины считает поведение игрока Хорватии «русофобским»

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Бывший премьер-министр Николай Азаров поделился мнением относительно скандала в сборной Хорватии вокруг скандирования игроком команды Домагоем Виды лозунга «Слава Украине», передает НСН.

Политик выразил мнение, что Вида «подхватил» эти лозунги в киевском «Динамо».

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«Кричать бандеровские лозунги — не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском «Динамо», видимо, там «подхватил» все эти лозунги», — сказал он.

По словам Азарова, для Хорватии «русофобия» является обыденностью.

«Русофобия в Хорватии — дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Россией. Но спорт не лучшее место для политики», — заключил он.

Ранее украинская федерация объяснила ФИФА лозунг «Слава Украине».