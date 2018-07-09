Эксперт объяснил отстранение Вукоевича от сборной из-за политического лозунга

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Футбольный эксперт Анатолий Горсков поделился мнением о решении Хорватского футбольного союза (HFS) отстранить скаута Огнена Вукоевича.

После четвертьфинального матча чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и России (3:2) защитник Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза (HFS).

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«На самом деле HFS просто решил снять градус напряжения, которое возникло в России, которое возникло в самой Хорватии, где это видео неоднозначно восприняли не только болельщики, но и спортивные чиновники. Надо было что-то делать, и было принято решение убрать наименее важную из двух фигур, а это Вукоевич», — цитирует Горскова «РИА Новости».

По словам эксперта, функции скаута в команде могут выполнять другие члены национальной сборной.

«Если выбирать между основным защитником и скаутом, то выбор очевиден, и наказали того, кто особых дивидендов команде не принесет. А заодно сделали красивую мину при плохой игре», — считает Горсков.

Ранее Хорватский футбольный союз принес извинения России.