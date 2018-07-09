Более 20 тысяч иностранных фанатов приедут на полуфинал ЧМ-2018 в Санкт-Петербург

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Более 20 тыс. иностранных болельщиков посетят полуфинальный матч чемпионата мира — 2018 в Санкт-Петербурге, сообщает Федеральное агенство новостей.

По информации аналитического агенства «ТурСтат», на стадионе, где пройдет полуфинал мундиаля между Бельгией и Францией, ожидается аншлаг.

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Уже приобретено более 64 тыс. билетов.

Матч состоится 10 июля в 21.00 по московскому времени.

Санкт-Петербург лидирует среди российских городов по средней посещаемости матчей. Более 320 тыс. человек посетили пять игр мундиаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что король и королева Бельгии приедут на полуфинал ЧМ-2018.