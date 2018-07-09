Плющенко прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС.

«Футболисты сборной России подарили стране настоящий праздник. Ребята до самого конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью Артема Дзюбы и могу сказать, что его слезы дорогого стоят. Мы верим, что у нас в стране есть футбол, все ребята молодцы. Да, хотелось, конечно, больше праздника, но команда, пробившись в четвертьфинал, и так показала успешный результат», — заявил он.

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