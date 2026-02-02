Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона» в матче НХЛ

Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона» Свэйманом
Kim Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подрался с американским вратарем «Бостон Брюинз» Джереми Свейманом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эскалация началась после столкновения полевых игроков, в которое вмешался Свейман. Увидев это, Василевский направился из своей зоны к центру площадки. Американский вратарь двинулся ему навстречу, и оба, сбросив перчатки и шлемы, начали потасовку. Спортсмены нанесли друг другу несколько ударов, после чего Василевский повалил Свеймана на лед.

Оба голкипера были удалены до конца матча.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Никита Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!