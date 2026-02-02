Стоматолог засунул пенис в рот пациентке во время приема и поплатился

В Японии дантиста арестовали за сексуальное насилие над пациенткой

Японский стоматолог надругался над пациенткой во время приема, сообщает Japan Today.

В Сидзуоке арестовали 49-летнего дантиста, подозреваемого в непристойных действиях по отношению к пациентке в возрасте около 20 лет.

Инцидент произошел в середине ноября прошлого года в клинике в районе Суруга, где подозреваемый работает директором.

По данным следствия, в начале приема доктор откинул спинку кресла, накрыл пациентке глаза полотенцем, велел открыть рот и затем засунул свои гениталии в рот девушки.

Жертва рассказала обо всем семье, и ее отец обратился в полицию. На допросе стоматолог признал вину. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее женщина обвинила 70-летнего буддистского монаха в домогательствах во время церемонии благословения.