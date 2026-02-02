Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Стоматолог засунул пенис в рот пациентке во время приема и поплатился

В Японии дантиста арестовали за сексуальное насилие над пациенткой
Shutterstock

Японский стоматолог надругался над пациенткой во время приема, сообщает Japan Today.

В Сидзуоке арестовали 49-летнего дантиста, подозреваемого в непристойных действиях по отношению к пациентке в возрасте около 20 лет.

Инцидент произошел в середине ноября прошлого года в клинике в районе Суруга, где подозреваемый работает директором.

По данным следствия, в начале приема доктор откинул спинку кресла, накрыл пациентке глаза полотенцем, велел открыть рот и затем засунул свои гениталии в рот девушки.

Жертва рассказала обо всем семье, и ее отец обратился в полицию. На допросе стоматолог признал вину. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее женщина обвинила 70-летнего буддистского монаха в домогательствах во время церемонии благословения.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!