Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Медведев сделал «невероятный» прогноз, в котором ЕС извинится перед Россией

Медведев: распад НАТО и возврат ЕС к покупке газа из РФ были бы полезны планете
Екатерина Штукина/РИА Новости

Распад НАТО и возобновление европейскими странами покупки российских энергоресурсов были бы полезны для всей планеты. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«И то и другое, кстати, было бы полезно для нашей планеты. Очевидно абсолютно», — отметил политик.

При этом он назвал подобное развитие событий, при которых «ЕС извинится перед Россией» и попросит вновь продавать газ и нефть, «невероятным». Однако Медведев допустил, что даже «невероятные прогнозы» иногда становятся «возможными» и воплощаются в реальную жизнь.

23 января газета New York Times писала о том, что НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности.

До этого политолог Николай Топорнин допустил потенциальный распад НАТО, но при условии, что страны Европы смогут создать свой военно-политический блок, который не будет опираться на США в вопросах обороны. Эксперт добавил, что пока в Европе не будет создан аналог НАТО, европейцы не станут ставить вопрос о ликвидации Североатлантического альянса. Кроме того, как указал политолог, ни американцам, ни европейцам с учетом экономических связей не выгодно окончательно портить отношения друг с другом.

Ранее Медведев заявил, что власть в Европе захватила «банда полоумных».
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!