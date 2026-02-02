Медведев: распад НАТО и возврат ЕС к покупке газа из РФ были бы полезны планете

Распад НАТО и возобновление европейскими странами покупки российских энергоресурсов были бы полезны для всей планеты. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«И то и другое, кстати, было бы полезно для нашей планеты. Очевидно абсолютно», — отметил политик.

При этом он назвал подобное развитие событий, при которых «ЕС извинится перед Россией» и попросит вновь продавать газ и нефть, «невероятным». Однако Медведев допустил, что даже «невероятные прогнозы» иногда становятся «возможными» и воплощаются в реальную жизнь.

23 января газета New York Times писала о том, что НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности.

До этого политолог Николай Топорнин допустил потенциальный распад НАТО, но при условии, что страны Европы смогут создать свой военно-политический блок, который не будет опираться на США в вопросах обороны. Эксперт добавил, что пока в Европе не будет создан аналог НАТО, европейцы не станут ставить вопрос о ликвидации Североатлантического альянса. Кроме того, как указал политолог, ни американцам, ни европейцам с учетом экономических связей не выгодно окончательно портить отношения друг с другом.

Ранее Медведев заявил, что власть в Европе захватила «банда полоумных».