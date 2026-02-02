Размер шрифта
«ПСЖ» обыграл «Страсбур» благодаря отраженному Сафоновым пенальти

«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Страсбур», Сафонов отбил пенальти
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Парижский «ПСЖ» в гостях одержал победу над «Страсбуром» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе парижан авторами голов стали Сенни Меюлю на 22-й минуте и Нуну Мендеша на 81-й. У «Страсбура» мяч забил Гела Дуэ на 27-й минуте. На 75-й минуте «Пари Сен-Жермен» остались в меньшинстве после прямой красной карточки защитника Ашрафа Хакими.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на 20-й минуте отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

Ранее Сафонов пропустил гол между ног в матче Лиги 1.
 
