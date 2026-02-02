Мирный житель пострадал при атаке дронов на село в Брянской области

В селе Полевые Новоселки Суземского района Брянской области в результате атаки беспилотников пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму после удара дронов-камикадзе. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Губернатор уточнил, что в результате атаки был полностью уничтожен гражданский легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны, наибольшее число БПЛА — 22 — сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью. По одному беспилотнику силы ПВО сбили над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Ранее жители Кубани услышали «серию гулких взрывов» и увидели в небе вспышки.