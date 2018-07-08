Хорватский футбольный союз объяснил выкрик игрока «Слава Украине!»

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Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал высказывание защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против России, сообщает «Советский спорт».

«HNS подчеркивает, что эти слова были связаны исключительно с большим числом сообщений со словами поддержки, полученных с Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте HNS.

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В организации отметили, что всем членам сборной Хорватии было рекомендовано воздержаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы политически.

После победы над Россией (3:2) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором прозвучала фраза «Слава Украине».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу хорватского игрока Виды.