Хорватский футбольный союз объяснил выкрик игрока «Слава Украине!»
Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал высказывание защитника национальной команды Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года против России, сообщает «Советский спорт».
«HNS подчеркивает, что эти слова были связаны исключительно с большим числом сообщений со словами поддержки, полученных с Украины, с которой Виду и Вукоевича многое связывает в клубной карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте HNS.
В организации отметили, что всем членам сборной Хорватии было рекомендовано воздержаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы политически.
После победы над Россией (3:2) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором прозвучала фраза «Слава Украине».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу хорватского игрока Виды.