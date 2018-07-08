Защитник сборной России Кутепов играл с травмой в матче с хорватами

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Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов играл с травмой четвертьфинала чемпионата мира против сборной Хорватии. Об этом сообщает ТАСС.

«Нога Ильи Кутепова — лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла и даже больше. Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Кутепов подвел итоги выступления на чемпионате мира — 2018.