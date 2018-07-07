Тренер сборной Швеции: сейчас все будут в депрессии
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон оценил выступление команды на чемпионате мира 2018 года.
«Мы дошли до четвертьфинала, прекрасно показали себя на турнире. Хочу собрать всех игроков и сказать им, что мы сделали все, чтобы этот турнир был просто супер.
Сейчас все будут в депрессии, все будут грустить, но после мы посмотрим на всю картину, и я знаю, что буду удовлетворен, но пока этой удовлетворенности нет», — приводит слова Андерссона ТАСС.
Специалист отметил, что пока не задумывается над уходом с должности главного тренера национальной команды.
Четвертьфинальная встреча между сборными Англии и Швеции, которая прошла в Самаре 7 июля, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале мирового первенства сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.