Тренер сборной Швеции: сейчас все будут в депрессии

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон оценил выступление команды на чемпионате мира 2018 года.

«Мы дошли до четвертьфинала, прекрасно показали себя на турнире. Хочу собрать всех игроков и сказать им, что мы сделали все, чтобы этот турнир был просто супер.

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Сейчас все будут в депрессии, все будут грустить, но после мы посмотрим на всю картину, и я знаю, что буду удовлетворен, но пока этой удовлетворенности нет», — приводит слова Андерссона ТАСС.

Специалист отметил, что пока не задумывается над уходом с должности главного тренера национальной команды.

Четвертьфинальная встреча между сборными Англии и Швеции, которая прошла в Самаре 7 июля, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале мирового первенства сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.