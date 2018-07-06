Таксисты подняли цены в несколько раз из-за потопа в Сочи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/503/11828503/upload-10-pic905-895x505-66949.jpg">

Таксисты в Сочи подняли цены в несколько раз после ливня, который затопил улицы города, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с места событий.

«А как еще работать в таких условиях?» — отметил один из водителей.

Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.

Реклама

Отмечается также, что 7 июля в Сочи состоится матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее последствия ливня попали на видео, которые сняли жители города.