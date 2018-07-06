Таксисты подняли цены в несколько раз из-за потопа в Сочи
Таксисты в Сочи подняли цены в несколько раз после ливня, который затопил улицы города, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с места событий.
«А как еще работать в таких условиях?» — отметил один из водителей.
Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.
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Отмечается также, что 7 июля в Сочи состоится матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.
Ранее последствия ливня попали на видео, которые сняли жители города.