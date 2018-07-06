Легенда сборной Германии назвал чемпионат мира в России одним из лучших

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Чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус назвал чемпионат мира — 2018 в России лучшим за последнее время, передает ТАСС.

«Я был в России в 1979 году, еще тогда я понял, что тут можно играть в футбол», — такое мнение высказал Маттеус на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Он также отметил, что знает о том, что россияне были недовольны своей национальной сборной, но сейчас все изменилось.

«Я принимал участие во многих чемпионатах мира и могу сказать, что России удалось организовать лучшее мировое первенство за последнее время, спасибо вам большое», — добавил экс-футболист.

Маттеус сыграл на пяти чемпионатах мира, он двукратный серебряный призер мундиаля (1982 и 1986 годы). А в 1990 году он вместе с командой завоевал золотые медали.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

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