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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал Россию одной из крупнейших футбольных стран, передает ТАСС.

«Кто-то говорил, что Россия это не футбольная страна. Но, судя по последним событиям на этом чемпионате мира, Россия — это одна из крупнейших футбольных стран в мире и не только на футбольном поле, но и за его пределами», — сказал глава ФИФА.

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Также Инфантино добавил, что иностранные болельщики, которых пугали Россией, увидели ее настоящую, открытую и дружелюбную, которая демонстрирует, как рада видеть у себя весь мир.

«Нам напоминали разные подробности о России. Но мы приехали сюда и увидели все. И я говорю не только о себе, а о сотнях тысяч людей со всего мира, приехавших в Россию и празднующих победы своих сборных на Красной площади и в других местах в майках своих национальных команд», — прокомментировал президент.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции признал организацию ЧМ-2018 безупречной.