Кейн признан лучшим игроком матча Колумбия — Англия‍

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Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн признан лучшим футболистом матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между Англией и Колумбией, сообщает ТАСС.

Англичане обыграли колумбийцев в серии послематчевых одиннадцатиметровых (4:3) и вышли в четвертьфинал мундиаля. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию это встречи.

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Как информирует официальный твиттере ЧМ-2018, лучшим игроком матча стал капитан «трех львов» Харри Кейн. На 57-й минуте игры форвард забил мяч, а в серии послематчевых пенальти успешно реализовал свой удар.

Ранее сообщалось, что Англия впервые выиграла на ЧМ в серии послематчевых пенальти‍.