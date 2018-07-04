Кейн признан лучшим игроком матча Колумбия — Англия
Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн признан лучшим футболистом матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между Англией и Колумбией, сообщает ТАСС.
Англичане обыграли колумбийцев в серии послематчевых одиннадцатиметровых (4:3) и вышли в четвертьфинал мундиаля. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию это встречи.
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Как информирует официальный твиттере ЧМ-2018, лучшим игроком матча стал капитан «трех львов» Харри Кейн. На 57-й минуте игры форвард забил мяч, а в серии послематчевых пенальти успешно реализовал свой удар.
Ранее сообщалось, что Англия впервые выиграла на ЧМ в серии послематчевых пенальти.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #COLENG is @England's @HKane! pic.twitter.com/ZSKmE8gG1x— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 3 июля 2018 г.