Полиция задержала осквернившего памятник Черенкову англичанина

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Полиция провела задержание английского болельщика, который осквернил памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову на стадионе «Спартак», сообщает «Чемпионат.com».

Накануне сообщалось, что английские фанаты оставили на памятнике возле стадиона красно-белых надпись «England».

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Служба безопасности «Спартака» установила личность вандала. Во время матча англичанина вывели с трибуны и отдали правоохранительным органам. Фанату будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий заключительного дня 1/8 финала ЧМ-2018.