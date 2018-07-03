Тренер сборной Хорватии рассказал о подготовке к матчу с Россией

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился ожиданиями от матча с командой России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Матч со сборной России будет трудным, они доказали свою силу во встрече с испанцами. У нас пять дней, чтобы привыкнуть к температуре и влажности в Сочи.

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Думаю, мы приняли правильное решение, прибыв сюда сразу после матча с датчанами. Наши болельщики, как и фанаты сборной России, довольны, но мы надеемся, что удача не оставит нас и дальше», — цитирует Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее украинский писатель и художник Валерий Загребельный, более известный как Адольфик Гари, пообещал сброситься с моста в случае победы сборной России над Хорватией.